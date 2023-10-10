Карагандинцев приглашают бесплатно посмотреть франкофонные мюзиклы

Погрузиться в захватывающий мир мюзикла предлагает Французский альянс Караганды. В октябре каждую субботу будут бесплатные показы известных произведений, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии