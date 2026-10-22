В центре Тулы в данный момент строятся сразу несколько ЖК – от класса комфорт до элитных. Тульская служба новостей выяснила, когда планируют сдать каждый из этих объектов, как они будут выглядеть, и почему в городе строится так много элитных домов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЮ Жители пожаловали...
- МЕ За год сумма банк...
- АС Тулякам могут бес...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым