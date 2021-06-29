Ветер с Запада: На Чёрном море тренируются нападать на Россию

Олег АвдеевПолитикаВетер с Запада: На Чёрном море тренируются нападать на РоссиюНикто даже не пытается скрыть, что нынешние учения Sea Breeze на Чёрном море – открытая отработка нападения на Россию.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ЖаровПровокация с хохлами не прокатит, уже был прецедент. Ну повизжали немного киевские и западные, и затихли. Хохлам даже их корыта вернули. Другое дело натовцы. Но и тут проблема - где найти настолько упоротых, чтобы прямо напасть на Россию? Без серьезного инцидента провокации не получится, а в случае боевого столкновения шансов уйти не будет, слишком близко наш берег со всеми его сюрпризами.Комментировать
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