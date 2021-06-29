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Ветер с Запада: На Чёрном море тренируются нападать на Россию

Никто даже не пытается скрыть, что нынешние учения Sea Breeze на Чёрном море – открытая отработка нападения на Россию.

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Виктор Жаров
Провокация с хохлами не прокатит, уже был прецедент. Ну повизжали немного киевские и западные, и затихли. Хохлам даже их корыта вернули. Другое дело натовцы. Но и тут проблема - где найти настолько упоротых, чтобы прямо напасть на Россию? Без серьезного инцидента провокации не получится, а в случае боевого столкновения шансов уйти не будет, слишком близко наш берег со всеми его сюрпризами.

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