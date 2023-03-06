Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Тото Вольфф: «Выберем концепцию болида «Мерседеса» в ближайшее время. Очевидно, куда нужно двигаться»

Тото Вольфф думает о смене концепции «Мерседеса». Немецкая команда начала сезон-2023, как и прошлый, с минималистичными понтонами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх