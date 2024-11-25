Доля отечественных товаров для детей на внутреннем рынке РФ составит 50% к 2030 году

Правительство РФ продолжит работать над повышением качества, доступности и безопасности детских товаров, а также разрабатывать меры стимулирования спроса на такую продукцию и бороться с ее незаконным оборотом.
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