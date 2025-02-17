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Вопрос с этнической преступностью необходимо решать, а не замалчивать национальность преступников

Вопрос с этнической преступностью необходимо решать, а не замалчивать национальность преступников

Выключаем эмоции, включаем ум Прежде чем перейдём к сути, хочу показать вам пост, опубликованный в ТГ-канале Михаила Матвеева депутата Госдумы от КПРФ: Прочитал очередное интервью замминистра МВД Горового.

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Комментарии
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М
ММ
Автор красиво сказал. Теперь пусть донесет свои слова до Путина и нам расскажет про его реакцию!
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5 час.
Мария
Диверсанты в России!!! И,здесь поднимают головы. Но,ты не русский! Ты переобутый!  и косишь под русского,чтобы лить как можно больше грязи  на государствообразующий народ!
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1 час.
Aleksandr Sobolev
Какие диверсанты? Где? 😆 Если вы знаете - почему не ловите? Почему не сообщаете в соответствующие органы! Лоооовиии...диверсантов!🤪 ((вот как раз вы не относитесь к нашему Народу! Вы - чернь, пыль, ничто...
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41 мин.
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