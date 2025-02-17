Вопрос с этнической преступностью необходимо решать, а не замалчивать национальность преступников

М ММ Автор красиво сказал. Теперь пусть донесет свои слова до Путина и нам расскажет про его реакцию!

Мария Диверсанты в России!!! И,здесь поднимают головы. Но,ты не русский! Ты переобутый! и косишь под русского,чтобы лить как можно больше грязи на государствообразующий народ!