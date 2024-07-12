Ареста не будет, но прав лишили: главе Полтавского района Милашенко, сбежавшему с места ДТП, запретили садиться за руль.
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Ареста не будет, но прав лишили: главе Полтавского района Милашенко, сбежавшему с места ДТП, запретили садиться за руль.