Пора восстановить путь в Усть-Лугу – российский порт, построенный почти в Эстонии

Воссоединяя берегаСегодня снова в повестке дня воссоздание Причудской железной дороги. 165 км стального пути не только охватывают восточное – российское побережье Чудского озера, главное, что они свяжут метрополию с портовым комплексом Усть-Луга.
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