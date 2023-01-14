Военное обозрение

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  • tsan tsan
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    Козлы, вы там все.Украинская развед...
  • Людмила
    😛 готовьтесь к могилизации !В Киеве в подъезд...

Объединение Руси: альтернатива Москве

Объединение Руси: альтернатива Москве

Когда заходит речь об объединении феодально раздробленной средневековой Руси в единое государство, все интуитивно думают лишь о Москве как единственном и безальтернативном центре объединения.

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