Ивановская область попала в тройку лидеров по росту трат

За первое полугодие 2026 года потребительский спрос в Ивановской области вырос на 10,15% – это третий показатель в стране.
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