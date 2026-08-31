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Ивановские новости

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Ивановская область попала в тройку лидеров по росту трат

Ивановская область попала в тройку лидеров по росту трат

За первое полугодие 2026 года потребительский спрос в Ивановской области вырос на 10,15% – это третий показатель в стране.

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