Семью нелегалов, чьи дети глумились над школьниками в Нижнем Новгороде, вышлют, но проблема останется Михаил Зубов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Кирилл Кабанов Нелегальная миграция — одна из самых острых проблем России, которую решить почти невозможно хотя бы потому, что наши границы открыты для граждан из стран Евразийского экономического союза, устав которого предусматривает свободное перемещение рабочей силы.
Нижегородский прецедент: Дети нелегальных мигрантов не понимают, что они в России
Комментарии
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Регина Толстоброва
Понимают они, что в России, и знают, что русских надо бить.Кто их научил этому? Родители. всех депортировать, у себя пусть что хотят. то и делают.
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1 д.
Alex Nемо
Ну хорошо хоть наконец-то признали что это ваххабиты. А там глядишь и начнут пачками депортировать. Лишь бы поздно не было!
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1 д.
Компанцев Сергей
отправить их на фронт без оружия пусть за свои покупают и только вперед а отспупает смерть как в ссср при смерше и то пригодятся как мясо или пусть все 14 стран готовятся выплатить весь долг ссср рсфср золотом
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21 час.
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