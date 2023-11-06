Нижегородский прецедент: Дети нелегальных мигрантов не понимают, что они в России

Регина Толстоброва Понимают они, что в России, и знают, что русских надо бить.Кто их научил этому? Родители. всех депортировать, у себя пусть что хотят. то и делают.

Alex Nемо Ну хорошо хоть наконец-то признали что это ваххабиты. А там глядишь и начнут пачками депортировать. Лишь бы поздно не было!