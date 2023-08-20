Бойтесь Эстонию страшную !!!Эстония побеждает Глава эстонской разведки считает, что спецназ Эстонии победит ЧВК Вагнер в бою По мнению Марго Госберга, хватит одного батальона спецназа, чтобы за несколько часов уничтожить все подразделения ЧВК Вагнер Глава эстонской разведки Марго Гросберг заявил, что ЧВК "Вагнер" не представляет из себя абсолютно никакой угрозы для Эстонской армии.
Еще и всей России наваляет , если вовремя не остановить !
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Мля как он похож на одного персонала из мультфильмов Гурвинека😄
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1 час.
t
tatyanadavydkina
Да вся его Эстония сплошной мультфильм
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1 час.
Александр Ткаченко
Да, времена инквизиции в Гейропе не прошли даром! Мало того, что бабы страшные, так ещё и мужики дебилы! Причём дебилизм, не приобретённый, а врождённый! Красивых и умных пожгли на кострах! Печалька.
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1 час.
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