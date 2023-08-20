Еще и всей России наваляет , если вовремя не остановить !

Мля как он похож на одного персонала из мультфильмов Гурвинека😄

Александр Ткаченко

Да, времена инквизиции в Гейропе не прошли даром! Мало того, что бабы страшные, так ещё и мужики дебилы! Причём дебилизм, не приобретённый, а врождённый! Красивых и умных пожгли на кострах! Печалька.