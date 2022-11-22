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Дрэймонд Грин – о самом ценном из четырех титулов: «Последний. Потому что нам удалось послать подальше критиков»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что самым ценным из четырех чемпионских титулов для него является завоеванный в минувшем сезоне.

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