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Российские курорты победили в борьбе за туристов этим летом

Российские курорты победили в борьбе за туристов этим летом

РИА Новости/Виталий Тимкив Этим летом российские курорты победили в борьбе за туристов. Как выяснили "Известия", к началу осени 60% всех бронирований пришлось на отечественные курорты.

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