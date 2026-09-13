Российские курорты победили в борьбе за туристов этим летом

РИА Новости/Виталий Тимкив Этим летом российские курорты победили в борьбе за туристов. Как выяснили "Известия", к началу осени 60% всех бронирований пришлось на отечественные курорты.
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