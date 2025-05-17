Иосиф Пригожин готов бросить жену Валерию ради другой певицы

На телеканале «Россия» стартовал второй сезон необычного музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь», в котором знаменитости должны определить, поет ли участник или просто хорошо имитирует пение под фонограмму.
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