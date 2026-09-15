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Польша намерена усилить границу с Украиной

Польша намерена усилить границу с Украиной

LESZEK SZYMANSKI/EPA/TASS Польша намерена усилить охрану границы с Украиной, в том числе привлечь инженерные и оперативные подразделения армии для поддержки Пограничной стражи.

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