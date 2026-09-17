iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Ванночка для ног Xiaomi с «эффектом тропического дождя» и массажем Mijia Sterilizing Foot Bath 2 уже доступна в Китае

Ванночка для ног Xiaomi с «эффектом тропического дождя» и массажем Mijia Sterilizing Foot Bath 2 уже доступна в Китае

Новинка получила УФ-стерилизацию внутренних трубок, нагрев до 48 °C и три режима массажа стоп Xiaomi открыла предварительные заказы на Mijia Sterilizing Foot Bath 2 — новую ванночку для ног с функцией стерилизации и массажа.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым