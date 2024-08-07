AJE: загрязнение среды пестицидами вдвое увеличивает шансы мертворождения

Американские ученые из Университета штата Аризона и Калифорнийского университета выяснили, что воздействие некоторых видов пестицидов на организм беременных женщин связано со значительным риском мертворождения.
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