Мама участника СВО о голосовании: «Мы должны жить в сильной стране»

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ На избирательном участке в селе Большое Елово Елабужского района свой голос отдала Светлана Перминова – мама погибшего участника специальной военной операции Максима Перминова.
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