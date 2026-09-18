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Татар-информ

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Мама участника СВО о голосовании: «Мы должны жить в сильной стране»

Мама участника СВО о голосовании: «Мы должны жить в сильной стране»

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ На избирательном участке в селе Большое Елово Елабужского района свой голос отдала Светлана Перминова – мама погибшего участника специальной военной операции Максима Перминова.

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