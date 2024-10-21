Ради русского вундеркинда в Питер приедут боссы «Монреаля». Что им надо от Демидова?

Жест внимания или план побега?Вице-президент «Монреаля» по хоккейным операциям Джефф Гортон и директор по скаутингу Николай Бобров в ближайший месяц планируют посетить Санкт-Петербург, чтобы понаблюдать за Иваном Демидовым — как он играет, как тренируется.