Страна и люди
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Страна и люди

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В Молдавии начали сносить памятники советским солдатам под видом «евроремонта»

В Молдавии начали сносить памятники советским солдатам под видом «евроремонта»

Молдавские власти под прикрытием работ по благоустройству и в рамках евроремонта демонтируют мемориалы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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