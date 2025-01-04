МИД РФ призвал ООН жёстче реагировать на произвол Киева в отношении православия

ООН и другие организации должны как можно жёстче реагировать на государственный произвол киевского режима в отношении канонического православия и требовать отмены репрессивных законов, заявил в субботу, 4 января, спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.
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