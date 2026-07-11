У Черного моря вновь обнаружили самолет НАТО

Натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry был обнаружен у побережья Черного моря в воздушном пространстве Румынии, сообщает 12 июля ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.