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У Черного моря вновь обнаружили самолет НАТО

У Черного моря вновь обнаружили самолет НАТО

Натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry был обнаружен у побережья Черного моря в воздушном пространстве Румынии, сообщает 12 июля ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

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