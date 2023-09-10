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В Киришах в квартире машиниста нашли склад боеприпасов и наркотики

В Киришах в квартире машиниста нашли склад боеприпасов и наркотики

В Киришском районе Ленобласти сотрудники правопорядка задержали машиниста компрессорных установок, который в свободное от работы время занимался коллекционированием огнестрела.

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