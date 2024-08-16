Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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10 лучших комедий главного чудака французского кино Пьера Ришара

10 лучших комедий главного чудака французского кино Пьера Ришара

16 августа французскому актёру и режиссёру Пьеру Ришару исполняется 90 лет. Его имя, прежде всего, связано с европейским кинематографом второй половины прошлого века, когда фильмы с участием Ришара, игравшего чудаковатых и нелепых персонажей, были чрезвычайно популярны, в том числе и в Советском Союзе.

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