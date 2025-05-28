Глава Адыгеи поздравил Исхака Машбаша с 95-летием

У себя в телеграм-канале Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил: Нашему именитому земляку, Герою Труда России, народному писателю Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, видному общественному деятелю Исхаку Машбашу сегодня исполняется 95 лет.