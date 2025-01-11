НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    А может коэффициент начислять не в меньшем объёме стоит? Один же хрен не все доживут, потому депутаты, начав начислят...В Госдуме предлож...
  • Чак
    Красиво говорят, а на улицах от снега и наледей не пройти.Власти Петербурга...
  • А Кудасов
    Вот этим бы Роспотребнадзор и занимался, а не глушил Ютубе.В Роспотребнадзор...

Геннадий Онищенко: пандемии метапневмовирусной инфекции не ожидается

Геннадий Онищенко: пандемии метапневмовирусной инфекции не ожидается

По мнению эпидемиолога, вирус не способен быстро мутировать Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС рассказал, почему распространяющийся сейчас метапневмовирус не сможет привести к новой пандемии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх