Геннадий Онищенко: пандемии метапневмовирусной инфекции не ожидается

По мнению эпидемиолога, вирус не способен быстро мутировать Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС рассказал, почему распространяющийся сейчас метапневмовирус не сможет привести к новой пандемии.
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