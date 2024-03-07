102-летняя мать актрисы Ирины Алферовой получила травму в Москве

Мама популярной советской и российской актрисы Ирины Алферовой, 102-летняя Ксения Архиповна Алферова получила травму головы 6 марта в центре столицы Как стало известно «МК», несчастный случай произошел в среду днем на улице Покровка, когда Ксения Архиповна возвращалась с уличной прогулки – несмотря на более чем солидный возраст, она старается вести активный образ жизни.