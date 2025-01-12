Около 400 одаренных спортсменов Приангарья получили единовременные выплаты

В Иркутской области 390 одаренных спортсменов получили единовременную денежную выплату за весь период реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщили в областном правительстве.
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