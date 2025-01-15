Задоров подрался с Чернаком в матче «Бостона» и «Тампы». Это 5-я драка защитника «Брюинс» в сезоне

«Брюинс» обыграли «Лайтнинг» (6:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Защитник «Бостона» Никита Задоров сделал результативную передачу при полезности «плюс 2», заблокировал три броска соперника и провел на льду 18:24.
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