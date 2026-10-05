Конкистадор, которого поглотила Миссисипи

8 мая 1541 года несколько сотен измученных людей выбрались из леса и остановились как вкопанные. Перед ними лежала река, настолько огромная, что некоторые из участников похода сначала даже не могли понять, где заканчивается противоположный берег.
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