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ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

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Конкистадор, которого поглотила Миссисипи

Конкистадор, которого поглотила Миссисипи

8 мая 1541 года несколько сотен измученных людей выбрались из леса и остановились как вкопанные. Перед ними лежала река, настолько огромная, что некоторые из участников похода сначала даже не могли понять, где заканчивается противоположный берег.

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