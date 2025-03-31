Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну? Журналист Владимир Хомяков отметил, что если наши власти не запретят ваххабизм-салафизм в России как экстремистскую идеологию, то вся эта публика постепенно переберётся с миграционными потоками к нам, в Россию - где "можно".
Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?
Комментарии
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АВ
Александр Вокин
Зато наша обнуленная, плешивая моль со всей этой верхушкой из чуркистана целуется, как когда-то Брежнев, чуть ли не в засос.
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1 д.
ВТ
Владимир Тимошков
Все чурки и типа новые выводи россиян должны жить усе я в мастурбастане. И если вывозить за счёт российских налогоплательщика, то товарняками или этапом. Страну посмотрят.
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1 д.
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