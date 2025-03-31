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Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?

Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?

Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну? Журналист Владимир Хомяков отметил, что если наши власти не запретят ваххабизм-салафизм в России как экстремистскую идеологию, то вся эта публика постепенно переберётся с миграционными потоками к нам, в Россию - где "можно".

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Комментарии
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АВ
Александр Вокин
Зато наша обнуленная, плешивая моль со всей этой верхушкой из чуркистана целуется, как когда-то Брежнев, чуть ли не в засос.
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1 д.
ВТ
Владимир Тимошков
Все чурки и типа новые выводи россиян должны жить усе я в мастурбастане. И если вывозить за счёт российских налогоплательщика, то товарняками или этапом. Страну посмотрят.
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1 д.
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