Авиакомпании уменьшают пространство в экономклассе ради увеличения числа кресел

Кресла в экономклассе самолетов становятся заметно уже и располагаются ближе друг к другу. Такая практика применяется для того, чтобы разместить в салоне больше пассажиров без роста расходов на топливо или экипаж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии