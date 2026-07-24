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FiNE NEWS

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Авиакомпании уменьшают пространство в экономклассе ради увеличения числа кресел

Кресла в экономклассе самолетов становятся заметно уже и располагаются ближе друг к другу. Такая практика применяется для того, чтобы разместить в салоне больше пассажиров без роста расходов на топливо или экипаж.

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