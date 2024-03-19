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Главные ошибки при выборе сумки назвала стилист

Главные ошибки при выборе сумки назвала стилист

Дамская сумочка является неотъемлемой частью любого женского образа. Выбирая новую сумку, многие представительницы прекрасного пола совершают ошибки, поддаваясь первому впечатлению или популярности известного бренда.

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