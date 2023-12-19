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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о победе «России 25» на КПК: «Спасибо клубам за то, что отпустили игроков в сборную – это ответственно и патриотично. Для них ничего не должно быть важнее»

«Сегодня возвращаемся к клубной работе, но перед этим хочу еще раз поблагодарить всех причастных к победе на Кубке Первого канала.

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