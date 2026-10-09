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Индия осудила атаки йеменских хуситов на аэропорты Саудовской Аравии

Индия осудила атаки йеменских хуситов на аэропорты Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел Индии осудило нападение йеменских хуситов на два аэропорта Саудовской Аравии, назвав атаки на гражданскую инфраструктуру «абсолютно неприемлемыми, пишет 8 октября газета The Times of India.

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