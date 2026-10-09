Индия осудила атаки йеменских хуситов на аэропорты Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел Индии осудило нападение йеменских хуситов на два аэропорта Саудовской Аравии, назвав атаки на гражданскую инфраструктуру «абсолютно неприемлемыми, пишет 8 октября газета The Times of India.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым