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Медведково

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На Заповедной выступят легенды советской эстрады

14 июня на Певческом поле пройдет выступление  ансамбля «Пламя» Легендарные солисты вокально-инструментального ансамбля «Пламя» — Ирина Шачнева и Виктор Аникиенко — подарят нам незабываемый музыкальный опыт.

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