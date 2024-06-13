На Заповедной выступят легенды советской эстрады

14 июня на Певческом поле пройдет выступление ансамбля «Пламя» Легендарные солисты вокально-инструментального ансамбля «Пламя» — Ирина Шачнева и Виктор Аникиенко — подарят нам незабываемый музыкальный опыт.
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