Марочко: ВСУ разместили позиции в частных домах для обстрела Кременной

Вооружённые силы Украины оборудовали позиции для обстрелов Кременной в Луганской Народной Республике на территории частных домов и в их подвалах посёлка Заречное, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии