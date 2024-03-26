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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Dragon's Dogma 2 свалила Helldivers 2 в чарте продаж Steam В чарте продаж Steam новый шериф — Hell...

Dragon's Dogma 2 свалила Helldivers 2 в чарте продаж Steam В чарте продаж Steam новый шериф — Hell...

Dragon's Dogma 2 свалила Helldivers 2 в чарте продаж SteamВ чарте продаж Steam новый шериф — Helldivers 2 наконец уступила первую позицию японской новинке Dragon’s Dogma 2, чему, вероятно, способствовала и политика тысячи мелких порезов донатов.

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