Москва увеличила экспорт молочной продукции вырос в полтора раза

Московские экспортеры по итогам 11 месяцев 2021 года увеличили поставки молочной продукции, за исключением мороженого, на 50,3 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.
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