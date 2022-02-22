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Москва увеличила экспорт молочной продукции вырос в полтора раза

Москва увеличила экспорт молочной продукции вырос в полтора раза

Московские экспортеры по итогам 11 месяцев 2021 года увеличили поставки молочной продукции, за исключением мороженого, на 50,3 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

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