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Grand Chess Tour. Сент-Луис. Синдаров, Каруана, Со, Аронян, Прагнанандха, Каймер сыграют на этапе

Со 2 по 5 августа пройдет этап Grand Chess Tour в Сент-Луисе. 2-4 августа пройдет турнир по рапиду, 5 августа – по блицу.

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