«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?

В ходе селекторного совещания в январе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости постоянного анализа опыта действий российских военных в Сирии и на Украине и планирования поставок военной техники на его основе.
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