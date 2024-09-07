Жители Татарстана смогут рассмотреть Сатурн во всех подробностях

В воскресенье, 8 сентября, Сатурн окажется в точке противостояния с Солнцем. Вторую по размерам планету в Солнечной системе можно будет рассмотреть во всех подробностях, сообщает пресс-служба Московского планетария.
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