Albertans are heading to the polls to cast their votes on whether the province should remain part of Canada, or hold an independence referendum.
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