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Царьград

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  • Людмила
    Посадить надолго и пусть они там день и ночь собирают беспилотники.Откуда координиро...
  • Евгений Дудко
    согласен 100 процентов заОткуда координиро...
  • Наталья Котельникова
    СМЕРШ и расстрел по законам военного времени на месте!!! И всё это мигранты творят.Откуда координиро...

Хаматова ставит условия своего возвращения на Родину: Лоботомия, реабилитация – и это ещё не всё

Хаматова ставит условия своего возвращения на Родину: Лоботомия, реабилитация – и это ещё не всё

Чулпан Хаматова ставит более похожие на ультиматум условия своего возвращения на Родину: Лоботомия, реабилитация – и это ещё не все требования к русскому народу от артистки-предательницы.

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