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Закон и Порядок

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Немцы бунтуют, но Германия обречена

Немцы бунтуют, но Германия обречена

Германия охвачена антиправительственными протестами. Фермеры на 100 тысячах тракторов перекрывают автобаны, устанавливают импровизированные виселицы с чучелами светофоров, требуют отставок и перемен.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Просто выбивают себе деньги, льготы. Как только им дадут, всё прекратится.
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19 час.
Егор П
Их проблемы, раз мозгов нет.
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15 час.
ИП
Игорь Петров
Пусть продолжают..
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1 час.

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