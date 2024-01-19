Германия охвачена антиправительственными протестами. Фермеры на 100 тысячах тракторов перекрывают автобаны, устанавливают импровизированные виселицы с чучелами светофоров, требуют отставок и перемен.
Немцы бунтуют, но Германия обречена
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Лебедев
Просто выбивают себе деньги, льготы. Как только им дадут, всё прекратится.
Ответить
19 час.
Егор П
Их проблемы, раз мозгов нет.
Ответить
15 час.
ИП
Игорь Петров
Пусть продолжают..
Ответить
1 час.
Свежие комментарии