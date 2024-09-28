Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Трофимов
    уничтожать всю инфраструктуру и не обращать на погибших так сказать мирных жителей"Рекордная" бомба...
  • Марина Смолькова
    В какую Азию нам вторгаться, когда вся азия уже к нам переехала!!! Забирайте своих кишлачных со всем выводком и живит...В Узбекистане обв...
  • Владимир Алтайцев
    Так  он  не мог поступить иначе, он  же  холуй  США.Колбаса тоже фсё,...

Этот план победы порошком пропах (плин пибиди)

Этот план победы порошком пропах (плин пибиди)

Картинко прилагается. Когда-то, ещё в старой Одессе, не считавшей себя «украинским мистом» и активно сопротивлявшейся украинизации, на очередное требование оной местные написали название «Сады Победы» украинскими буквами как «сади победи».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх