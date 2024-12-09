Врачи объяснили, о чём говорят разные виды головной боли

Больше половины всех случаев головной боли вызваны напряжением.Для большинства людей головная боль является достаточно распространённым симптомом: у половины взрослого населения Земли она встречается не реже одного раза в год.
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