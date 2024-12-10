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Екатеринбург и мир

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Календула

Календула. Звание «цветок десяти тысяч лет» календула получила не просто так. Всё дело во входящих в его состав каротиноидам, флавоноидам и кумарину.

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