Календула. Звание «цветок десяти тысяч лет» календула получила не просто так. Всё дело во входящих в его состав каротиноидам, флавоноидам и кумарину.
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Календула. Звание «цветок десяти тысяч лет» календула получила не просто так. Всё дело во входящих в его состав каротиноидам, флавоноидам и кумарину.
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