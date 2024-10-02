Вроде ничего не забыл))

Лечу в Омск - первый город, с которого начинаем большой, трехнедельный тур гастролей "Крика любви". Далее на пути - Ишим, Тюмень, Тобольск, Сургут, Ханты-Мансийск, Нягань, Урай, Югорск, Краснотурьинск, Лесной, Соликамск, Березники, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Златоуст, Озёрск, Миасс, Каменск-Уральский, Курган.
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